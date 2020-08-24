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Göztepe, forvet Cherif Ndiaye'yi kiraladı

Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Göztepe, forvet Cherif Ndiaye'yi kiraladı
24.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:00

Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İzmir temsilcisi Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmaları kapsamında transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe'nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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