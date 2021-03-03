Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı. Göztepe, hava yoluyla Alanya'ya gidecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe müsabakasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz