Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

03.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:51
Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı. Göztepe, hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe müsabakasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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