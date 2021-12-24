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Göztepe-Adana Demirspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Göztepe-Adana Demirspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe- Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 26 Aralık Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından yapılan açıklamaya göre bu müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. - İZMİR

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