: Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46

Conneticut Üniversitesi Jackson Laboratuvarı bilim insanlarınca geliştirilen genetiği değiştiriilmiş fareler, uzaya gönderildi. Myostatini yani kas büyümesini sınırlayan proteini kodlayan genin eksik olduğu farelerle yapılacak deneylerle astronotların kas ve kemiklerle ilgili yaşadığı sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.

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