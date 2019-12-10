Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti
Haberler » Güncel » Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti - Haber

Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti

Conneticut Üniversitesi Jackson Laboratuvarı bilim insanlarınca geliştirilen genetiği değiştiriilmiş fareler, uzaya gönderildi.

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46

Conneticut Üniversitesi Jackson Laboratuvarı bilim insanlarınca geliştirilen genetiği değiştiriilmiş fareler, uzaya gönderildi. Myostatini yani kas büyümesini sınırlayan proteini kodlayan genin eksik olduğu farelerle yapılacak deneylerle astronotların kas ve kemiklerle ilgili yaşadığı sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.



Haber Videosu

: Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler