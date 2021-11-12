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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü başkentte karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü başkentte karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı takım, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, dar alanda minyatür kale gol oyunu oynarken, idman son bölümde yapılan taktik çift kale maçla sona erdi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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