Gelibolu mobil müzesi Niğde'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelibolu mobil müzesi Niğde'de

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Yerel

Gelibolu mobil müzesi Niğde'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

Gelibolu mobil müzesi Niğde'de

NİĞDE - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 79'uncu durağı Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'na park etti.

Ziyaretçiler tıra, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gruplar halinde alındı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, mobil müzenin iki gün boyunca ziyaret açık olacağını belirterek, şunları söyledi: "Buradan sonra normalde Kayseri ve Nevşehir olarak programımıza devam edecektik ama pandemi kısıtlamaları sebebiyle bu illerimizi ikinci turumuza bıraktık. Son ilimiz olarak şu anda Niğde'de bulunuyoruz. Müzede yedi ayrı vitrinde Çanakkale savaşları anlatılıyor. Bu vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller, görseller bulunuyor. Dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları Niğde halkına anlatılıyor.

Gelibolu mobil müzesi Niğde'de
Gelibolu mobil müzesi Niğde'de
Gelibolu mobil müzesi Niğde'de
Gelibolu mobil müzesi Niğde'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gelibolu mobil müzesi Niğde'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:38:24. #1.14#

title