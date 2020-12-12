Gelibolu'daki Fındıklı Göleti'nde kuraklık yaşanıyor
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Gelibolu'daki Fındıklı Göleti'nde kuraklık yaşanıyor

12.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:40
Gelibolu'daki Fındıklı Göleti'nde kuraklık yaşanıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çiftçilerin tarlalarını sulamayı sağladığı gölette, kuraklık yaşanıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çiftçilerin tarlalarını sulamayı sağladığı gölette, kuraklık yaşanıyor.

İlçeye bağlı Fındıklı köyünde yetiştirilen kuru fasulye üretimi, kuraklıktan etkilendi.

Fındıklı Köyü Muhtarı Kerim Akdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fındıklı Göleti'nin kuruduğunu belirtti.

Çiftçilerin ektikleri ürünleri sulayamadığını anlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Göletin kuruduğuna ilk kez şahit oluyorum. Köyde sebze üretimi yapan üreticiler, sulama yapamıyor. Fasulye de gelecek yıl kuraklık nedeniyle üretilemeyebilir. Çünkü kış ayları kurak geçerse gölet dolmayacak. Köyde 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapılıyor. Sezon iyi geçerse dekar başına 150-250 kilogram arasında ürün alınabiliyor. Dün geceden itibaren hafif şekilde bir yağmur var ama daha ancak gölet toprağını ıslattı. İnşallah yağış devam eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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