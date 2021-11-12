GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA NEFES OLDUK

MUĞLA (Habermetre) - "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Muğla'da 11 noktada fidan dikimi yapıldı. Muğla'da ana program, 29 Temmuz 2021'de, 78 hektar ormanlık alanın yandığı Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası'nda gerçekleştirildi. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçiboynuzu ve defne gibi fidan türlerinin yer aldığı toplamda 125 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Millet Ormanı'nda düzenlenen törenden, canlı bağlantıyla programa katıldı. Cumhurbaşkanımızın verdiği startla, protokol tarafından fidan dikimi yapıldı.

İl Müdürümüz Emre Çay, öğrencilerle ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesine bağlı izcilerle bir araya gelerek geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile birlikte yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği ile yanan ormanlarımızın yerine dikilen genç fidanlar, Pina Yarımadası'nı yeniden yeşertecek. Tüm Türkiye ile eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılım gösteren tüm eğitim camiasına teşekkür ediyoruz.

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