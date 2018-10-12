Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 6 Gözaltı

Gaziantep'te polis düzenlediği operasyon ile farklı tarihlerde çalınan 10 motosikleti ele geçirirken, 6 kişiyi de gözaltına aldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde çalınan motosikletleri bulabilmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çalınan 6 motosiklete de el koyan ekipler, emniyete götürdüğü motosikletleri sahiplerine teslim etti

Yakalanan şahıslar ise yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP