Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 6 Gözaltı
Gaziantep’te polis düzenlediği operasyon ile farklı tarihlerde çalınan 10 motosikleti ele geçirirken, 6 kişiyi de gözaltına aldıEdinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde çalınan motosikletleri bulabilmek amacıyla...
Gaziantep'te polis düzenlediği operasyon ile farklı tarihlerde çalınan 10 motosikleti ele geçirirken, 6 kişiyi de gözaltına aldı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde çalınan motosikletleri bulabilmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çalınan 6 motosiklete de el koyan ekipler, emniyete götürdüğü motosikletleri sahiplerine teslim etti
Yakalanan şahıslar ise yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
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