29.10.2019 22:53

Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonu

CUMHURİYETİN 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı.

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyeti birlikte kurduk yıldönümünü de birlikte kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 96 yıllık tecrübesi ile dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Savaştan çıkıp toplu iğne bile yapamayan alt yapısı olmayan bir ülkeden şu anda her ilde üniversitesi olan, kendi milli sanayisini oluşturan ihracatta güçlü olan bir ülke durumuna geldik. Bunu beraber yaptık dedi.

'TÜRKİYE'NİNİ KIRMIZI ÇİZGİSİ BAĞIMSIZLIĞIDIR'

Türkiye Cumhuriyetinin özel tarafının farklılıkları zenginlikler olarak görmesi olduğunu söyleyen Vali Gül, Türkiye'nin kırmızı çizgisinin bağımsızlığı, bayrağı ve birliği olduğunu belirtti.

Vali Gül, Hiç kimsenin dilinden, dininden, renginden ve mezhebinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulan bir ülke değiliz. Türkiye'nin kırmızı çizgisi al bayrağı, bağımsızlığı, ülkenin birliği ve bölünmezliğidir. Vatandaşlarımızın her biri birinci sınıf vatandaş olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan insanlardır. Biz farklılıklarımızı ne kadar zenginlik olarak görsek bile bunu kaşıyan kimi zaman sağ sol diyen kimi zaman etnik anlamda kimi zamanda mezhepsel anlamda bu farklılıkları kaşıyanlar olabiliyor bundan sonrada olacaklardır. Ama bizler saflarımızı sık tutarak birbirimizi daha çok severek ülkemizi gelecek yıllara götüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA