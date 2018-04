Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in turizmini canlandırmak için kendilerine yeni hedefler koyduklarını söyleyerek, "Şimdiki hedefimiz, 'uzaklarda arama' olacak. Uzaklarda arama Safari Park Gaziantep'te, uzaklarda arama lezzet Gaziantep, diyeceğiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı birinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı. Bileşimde düzenlenen encümen üyeliği seçiminde, Osman Toprak 44 oyla, Latif Karadağ 42 oyla, Şıh Mehmet Türk 42 oyla, Mustafa Doktoroğlu 41 oyla, Mehmet Ali Çiftçi 35 oyla encümen üyeliğine seçildi. Ayrıca, Plan Bütçe Komisyonu, İmar Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Turizm ve Estetik komisyonu seçimi yapıldı.

"Komisyondaki çalışmalar önemli

Başkan Fatma Şahin, hem temsilde adaleti sağlayan hem de şehrin gelişimi bakımından sunulan çözüm önerilerine sonuna kadar destek verdiklerini aktararak, "Komisyondaki nitelikli çalışmalar önemlidir. Komisyonların daha etkili bir biçimde 1 yıllık zaman diliminde yürütecekleri çalışmaların yanındayız. Finale giderken komisyonların daha güçlü çalışmalar çıkarması için hep beraber çalışmalıyız" dedi.

Otellerin doluluk oranı arttı

Gaziantep'in turizmini canlandırmak için kendilerine yeni hedefler koyduklarını söyleyen Fatma Şahin, "Geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı' dedik. Müzeler şehri ve lezzet başkentine 1 milyon kişi geldi. 3.5 milyon hayvanat bahçemize ziyaretçi geldi. Şimdi 2'nci hedefimiz; 'Uzaklarda Arama' olacak. Uzaklarda arama Safari Park Gaziantep'te, uzaklarda arama lezzet Gaziantep'te diyeceğiz. Kampanyanın ciddi bir alt yapısını yapıyoruz, şu an tanıtım zamanı. Daha bu sabah otelciler odası başkanıyla görüştüm, üç ay boyunca tüm otel rezervasyonlarının dolduğuna yönelik bilgi aldım. Otellerin doluluk oranı o kadar arttı ki şu an otelciler yaz mevsimine hazırlanmakta zorlandıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu. Hazırlanan ulaşım master planı kapsamında 10 adet köprülü kavşağı hizmete sunduklarını anlatan Şahin, "Ulaşım master planını hazırlayan uzmanlar, 'Avrupa'da artık şehir merkezine köprülü kavşaklar yerine tek yön ve trafiği disipline edici sistemler geliştiriliyor. Kavşaklara o kadar para harcanmasına rağmen kuyruklar devam ediyor' yönünde bilimsel çalışmalar ışığında raporlar hazırladılar. Tek yol ve sola dönüş kısıtlaması getirdik. Tek yön uygulamasında yaşana sıkıntını tek nedende denetim. Denetimi sıkılaştırmak için Trafik Zabıta birimiyle bu işi kontrol etmeye çalıştık. Emniyet Müdürlüğünden de bu konuda destek aldık, emniyet personel yetersizliğine rağmen sabah masa başında oturan memurları alana çıkartarak güçlü bir denetim sistemi kurulmasına yardımcı oldu. Zabıtayla birlikte çalışma başlatıldı ama bana göre hala yetersiz. İkinci parklanma tek yön uygulamasından en büyük sorun. Zabıta ciddi manada son 4 ayda ceza yazdı ama yeterli gelmiyor. Trafik polislerinde yaşanan açık ilerleyen günlerde yeni alımlarla kapandığı zaman denetimler sağlıklı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Şahin, 250 bin kişinin yaşayacağı Büyükşehir ve TOKİ iş birliğinde yürütülen 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesi ile ilgili ise, "Proje ile konutlar, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alana kurulacak. Büyükşehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak Kuzey Şehir hakkında bilgiler verdi. Başkan Şahin, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan önümüzdeki hafta içerisinde Gaziantep'e gelerek talep toplayacağını, organize sanayi bölgesinde çalışan 150 bin kişiye öncelik tanınacağını, ancak kuzey şehirde ev sahibi olmak isteyenlerin de başvurabileceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden olan Hasan Celal Güzel'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü meclis üyeleriyle paylaştı. şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer'in 81 yaşında Bodrum ilçesinde hayata gözlerini yumduğunu ifade eden Şahin, Tamer'in eserlerini ve çalışmalarını anlatan bir anma programı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, 51 gündem maddesini görüştü, oy birliğiyle ilgili komisyonlar gönderdi.

Meclis, nisan ayı toplantısının ikinci bileşimi için 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 15.00'da toplanmak üzere dağıldı. - GAZİANTEP