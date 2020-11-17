Gaziantep Basketbol Anadolu Efes maçı ertelendi
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Gaziantep Basketbol Anadolu Efes maçı ertelendi

17.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:13
Gaziantep Basketbol Anadolu Efes maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes arasında 22 Kasım Pazar günü Gaziantep'te oynayacak karşılaşma Gaziantep ekibinde basketbolcuların karantinada olmasından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes arasında 22 Kasım Pazar günü Gaziantep'te oynayacak karşılaşma Gaziantep ekibinde basketbolcuların karantinada olmasından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Konuyla ilgili Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Empera Halı Gaziantep Basketbol takımının en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, daha önce 22 Kasım Pazar günü oynanacağı açıklanan Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes karşılaşmasının oynanacağı tarih, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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