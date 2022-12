Witcher 1 Remake açık dünya olacak

Polonya merkezli The Witcher geliştiricisi CD Projekt Red, serinin ilk oyununu yaklaşan yeniden yapımını "hikaye odaklı, tek oyunculu bir açık dünya RPG – 2007'deki The Witcher'ın modern bir yeniden tasarlanması" olarak nitelendirdi.

The Witcher 3'ün açık dünyadaki başarısı sayesinde seri tamamen açık dünya olarak tasarlanacak. Ancak, bir dizi büyük harita ve çeşitli küçük alanlar içeren ilk Witcher'da durum böyle değildi.

THE WITCHER 1 REMAKE AÇIK DÜNYA OLACAK

CD Projekt Red'in üçüncü çeyrek kazanç tablosunda yer alan ve ilk olarak Canis Majoris kod adıyla duyurulan The Witcher Remake, hikaye odaklı tek oyunculu açık dünya rol yapma oyunu ve 2007'deki The Witcher'ın modern bir yeniden tasarlanması şeklindeki açıklamasına yer verildi.

UNREAL ENGINE 5 İLE GELİŞTİRİLECEK

Geçtiğimiz günlerde The Witcher Remake'in geliştirme aşamasında olduğu da. CD Projekt Red, " The Witcher Remake üzerinde çalışıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Doğru, her şeyi başlatan oyun Unreal Engine 5'te sıfırdan inşa ediliyor" sözlerine yer verildi.

FOOL'S THEORY TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR

Oyunun Polonyalı stüdyo Fool's Theory'de geliştirmenin ilk aşamasında olduğu bildiren CD Projekt Red, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Witcher, CD PROJEKT RED için bizim için her şeyin başladığı yer. Şimdiye kadar yaptığımız ilk oyundu ve o zamanlar bizim için büyük bir andı. Bu yere geri dönmek ve yeni nesil oyuncuların deneyimlemesi için oyunu yeniden yapmak, daha büyük değilse de aynı derecede büyük hissettiriyor."dedi CD PROJEKT RED Stüdyo Başkanı Adam Badowski."Projede Fool's Theory ile işbirliği yapmak, oradaki bazı kişilerin daha önce The Witcher oyunlarına dahil olması kadar heyecan verici. Kaynak materyali iyi biliyorlar, oyuncuların yeniden yapımı görmek için ne kadar sabırsızlıkla beklediklerini biliyorlar ve nasıl inanılmaz ve iddialı oyunlar yapacaklarını biliyorlar. Oyun hakkında ve oyundan daha fazlasını paylaşmaya hazır olmamız biraz zaman alacak olsa da, beklemeye değeceğini biliyorum."