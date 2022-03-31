VALORANT'ta Türk Karakterin Yetenekleri Sızdırıldı!

Sevilen rekabetçi FPS oyunu VALORANT'ta Türk karakterin yetenekleri bir sızıntı sonucu ortaya çıktı! İşte VALORANT Türk karakter yetenekleriyle birlikte karşınızda!

Rot Games'in tüm dünyada büyük ses getiren rekabetçi FPS oyunu VALORANT nihayet bir Türk ajana da kavuşuyor. Karakter havuzunu giderek büyüten VALORANT'ta ajanlar dünyanın farklı ülkelerine mensuplar. Şimdilerde ise bu ajanların arasına bir de Türk VALORANT ajanı eklenmesi gündemde. Rot Games tarafından daha önce yapılan açıklamalar, verilen ipuçları ve sızıntılar sayesinde bir sonraki ajanın Türk olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken Türk VALORANT ajanının yetenekleri de sızıntı sonucu ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ödül avcısı olarak bahsi geçen ajanımız gizlilik ve sinsilik yetenekleriyle öne çıkıyor.

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VALORANT Türk Karakter Yetenekleri

Oyuna eklenen yeni ajanla ilgili pek çok bilgi daha önce oyuncularla paylaşılmış, biz de bunu aktarmıştık. Ancak yetenekler gerçekten önemli bir sızıntı ve iddia kaynakları da şimdilik sağlam görünüyor. Gelin bu yeteneklerden bahsedelim.

Sinsi (C Yeteneği)

Gönderildiği düz çizgi boyunca hareket eden veya fareyle kontrol edilebilen bir yaratık gönderin. Yaratık iz bulursa düşmana doğru hareket edecektir. Düşmana ulaşınca 3 saniye boyunca yakın görüş sağlayacak. Ücret 300 kredi

Zaptet (Q Yeteneği)

Bir küre kuşanın ve ateşleyin. 1.5 saniye boyunca havada asılı kalacak ve sonrasında yere çarpacak. Yere çarptığında yarıçap içindeki tüm düşmanlar bağlanır, hasar alır ve sağır olurlar.

Musallat (E Yeteneği)

Havada asılı kaldıktan sonra yere çarpacak bir küre donanın ve ateşleyin. Sonrasında tekrar havaya kalkarak bir göze dönüşecek. Bu göz düşmanları görürse 12 saniye boyunca izlerini ortaya çıkartıp zayıflatma uygulayacak.

Gece Düşmesi (X Yeteneği)

Karanlık bir sis dalgası gönderir. Sis rakibe çarparsa onu sağır eder, izini sürer ve 12 saniye boyunca çürüme etkisi uygular.

VALORANT Türk karakter ile bildiklerimiz bunlardan ibaret şimdilik. Ancak onu çok yakında tanıyacağız gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi bu yeni ajanı?

SaveButonu / Gamegar