Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? Microsoft Flight Simulator Kaç GB?

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Asobo Studio tarafından 18 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan MS Flight Simulator için uçak ve havaalanları listesi geçtiğimiz günlerde sunulmuştu. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Microsoft Flight Simulator'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 770 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı gerektirmektedir.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR KAÇ GB?

Microsoft Flight Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR NE KADAR?

Standard Edition : 349,00 TL

349,00 TL Deluxe Edition: 549,00 TL

549,00 TL Premium Deluxe Edition: 729,00 TL

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.

Microsoft yakın tarihte çıkacak olan Flight Simulator 2020'nin kaplayacağı depolama alanını belirtti. Oyun, depolama birimlerinde 150 GB yer kaplayacak.