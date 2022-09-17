Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? Microsoft Flight Simulator Kaç GB?
Gamegar Haberleri
Popüler uçuş simülasyon oyunu Microsoft Flight Simulator'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak edilmektedir. Peki, Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
Yayıncı Microsoft ve geliştirici Asobo Studio tarafından 18 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan MS Flight Simulator için uçak ve havaalanları listesi geçtiğimiz günlerde sunulmuştu. Ulaşmak için buraya tıklayınız.
Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.
Microsoft Flight Simulator'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 770 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 veya AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
Microsoft Flight Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
- Standard Edition : 349,00 TL
- Deluxe Edition: 549,00 TL
- Premium Deluxe Edition: 729,00 TL
18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.
Microsoft yakın tarihte çıkacak olan Flight Simulator 2020'nin kaplayacağı depolama alanını belirtti. Oyun, depolama birimlerinde 150 GB yer kaplayacak.