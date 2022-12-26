159 TL değerindeki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Aralık ayı boyunca kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital video oyun dağıtımcısı ve video oyun geliştiricisi Epic Games, 26 Aralık Pazartesi günü kullanıcılarına 159 TL değerindeki F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'u ücretsiz olarak verdi.

Epic Games'in 15 Aralık'ta başlayıp Aralık ayı sonuna kadar devam ettireceği ücretsiz oyun furyasında 26 Aralık Pazartesi'nin ücretsiz oyunu açıklandı. Ücretsiz oyunun kapağındaki yumruk atan tavşan sembolünden de tahmin ettiğimiz üzere bugünün oyunu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu.

159 TL'LİK OYUN EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games 26 Aralık Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'u kullanıcılarına ücretsiz veriyor. 24 saat boyunca ücretsiz olacak oyunu 27 Aralık Salı günü saat 19.00'a kadar kütüphanenize kalıcı bir şekilde ekleyebilirsiniz.

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FIST FORGED IN SHADOW TORCH KONUSU

Metroidvania tarzı bir haritada bir düzineden fazla benzersiz bölgeyi keşfet. Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaç (Whip); yüksek kombo, yüksek hasar ve uzun menzilli saldırılar arasında sorunsuz geçiş sağlayan tamamen farklı dövüş stillerine sahip üç silahtır.

Altı yıl önce Makine Ordusu (Machine Legion), ilk başta hayvanların yaşadığı Torch City'yi istila edip kolonileştirdi. Direniş savaşında eski asker olan Rayton, o zamandan beri inzivada yaşamaktadır. Arkadaşı zorla tutuklandıktan sonra Rayton, mekanik yumruğunu geri alır ve direniş yolculuğuna başlar. Fakat mafya, asiler ve ordu arasındaki daha büyük bir entrikaya dâhil olmayı asla beklemiyordur.

Kendine has görsel temalara ve seviye tasarımlarına sahip bir düzine bölge barındıran Metroidvania oyun dünyasını keşfet. Sayısız oda, tünel ve kısayolda dövüşlerin, bulmacaların ve platform oyunlarının zorluklarını aşarak ödülleri kazan.

Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaçta (Whip) ustalaş, savaş alanının durumuna bağlı olarak uzun vuruşlar, yüksek hasar ve geniş menzil arasında avantajlarını değiştir ve önündeki her düşmanı yere ser.

Benzersiz silahlar kullanan düzinelerce düşman, mükemmel iş birliği taktikleriyle sana meydan okuyor ve tamamen farklı dövüş modellerine sahip çeşitli bölüm sonu canavarları sana asla tekrarlanmayan bir deneyim sunuyor.

Dieselpunk estetiği ile oryantal tarzdaki mimarinin birleşimi, Torch City'nin temel görsel stilini oluşturuyor ve tüylü hayvanlar ile mekanik ordunun doğadaki görünümleri arasındaki yoğun zıtlığı gözler önüne seriyor.

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