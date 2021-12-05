Son dakika haberi! Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi - Haberler
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Son dakika haberi! Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla kaçan ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, kente geri getirildi.

İSTANBUL (AA) - Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla kaçan ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, kente geri getirildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun, İstanbul'da saklandıkları adreste gözaltına alınmasının ardından buradaki işlemleri tamamlandı.

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alınan S.Ö, A.Y. ve E.K, karayolu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, Çocuk Şube'de işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberi! Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

Son dakika haberi! Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

Son dakika haberi! Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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