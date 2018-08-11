Galaxy Tab S4 Üretkenliğe Odaklı İlk Android Tablet, Fiyatı İse?

Samsung Galaxy Tab S4 Kaşımızda! Bu Tablet Hakkında ilk Söylenecek Şey, "Tek Kötü Tarafı Fiyatı"



Galaxy Tab S4 Üretkenliğe Odaklı ilk Android Tablet, Fiyatı ise?

Artık Android Tabletleri kimlerin aldığını merak ediyor olabilirsiniz? Bu soruyu Samsung'un da düşündüğünü şimdi görüyoruz. Sadece multimedya ve yüksek ses kalitesi odaklı bir tuval değil, bilgisayarlarda yapabildikleri çoklu görevleri de icra etmek isteyen insanlar oldukça fazla.

Tam da bu noktada yeni Galaxy Tab S4 tam bir çalışma arkadaşı olarak tasarlanmış durumda. Desktop PC gibi kullanılmasını sağlayan DeX adlı bir moda da sahip.

Samsung bildiğimiz eğlence deneyimini daha iyi seviyelere taşırken, üretkenlik tarafından daha tanıdık bir arayüz sağlaması gerekiyordu. işte tam da bu noktada Galaxy Note Seri telefonlardan aşina olduğunu kalem kullanımı için bir S PEN ile birlikte geliyor.

DeX Mode



Teorik olarak bir tablette DeX modu umut verici bir fikirdir. Android Telefonu PC benzeri bir makineye çeviren sistem; daha önce Galaxy S8 ile birlikte bir Dock ile birlikte hediye olarak sunulmuştu. Bir masaüstü tam ekran deneyimi sağlamak için klavye mouse'unuzu bu Dock'a bağlayabiliyordunuz.

Yeni Galaxy Tab S4'te ise DeX hızlı ayar paneli veya görev çubuğunu açıp kapatabileceğiniz bir yazılım modudur.

Bu aslında çok daha mantıklı zira çoklu görevlerde daha büyük ekrana bağlanma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. DeX modu, tablete masaüstü benzeri bir arayüz yerleştirmiş oluyor. Bir görev çubuğu, bir sistem göstergesi tepsisi ve kısayol simgelerini (Windows veya Chrome OS'de olduğu gibi) sabitleyebileceğiniz bir ana ekranla tamamlar.

Aynı anda 20 adete kadar ayarlanabilen pencere çalıştırabilirsiniz.!

Performans ve pil ömrü



Yeni tablette Snapdragon 835 CPU kullanılmış, uygulamalar arasında geçişler tahmin edebileceğinizden daha hızlı, arka planda video oynatabilir ve diğer pencerelere geçişte sorun yaşamazsınız. RAM tarafında 4GB kullanılmış ancak daha fazlası kullanılsa daha iyi olabilirdi.

Pil olarak 7.300 mAh'lik bir pil kullanılmış ancak bir önceki Tab S3 performansına yakın gitmesi ilginç bir ayrıntı. Daha fazla işi benzer sürelerde gerçekleştirmiş oldu. Buna performans artışı demek mümkün. Video testlerinde S4 12 saatlik bir kullanım süresi vaat ederken, gerçek dünya da özellikle DeX modunda kullandığınızda iki saatten kısa bir sürede Pil'in yüzde 20 düştüğüne şahit olabilirsiniz.

Fiyatı 650 Dolara olan bir tabletten daha fazlasını beklersiniz.!

Rekabet



Gerçekten iş yapmak için zarif bir 10 inçlik niş bir tablet istiyorsanız, çeşitli alternatifler var elbette. Surface Go bunların başında gelir. Sadece 400 dolarlık bir fiyatla muhteşem bir ekrana, yerleşik bir kickstand ve tam bir Windows (ücretsiz yükseltmeyi yüklerseniz) sürümü çalıştırır.

Microsoft'un Go'nun destekli klavye kapağı da Samsung'un acımasız meslektaşlarından çok daha iyi. Dediğim gibi sadece 400 dolarlık fiyatı da cabası.

Burada dikkat edilmesi gereken Samsung Tab S4 S-Pen kalemi ile birlikte geliyor ve fiyatı 650 dolar iken Surface Go 100 dolarlık kalemi ile size 500 dolara mal olacak.

Tabi yeni Galaxy Tab S4 ile aynı fiyata başlayan iPad Pro'da var. iOS'un masaüstü olarak kullanımı konusunda soru işaretleri var ve iOS'un bu anlamda çoklu görevler için ne kadar iyi olacağı tam bir soru işareti.

SONUÇ



Samsung'un yeni Galaxy Tab S4'ü mükemmel bir alternatifi bulmayı zorlaştıran bir dizi özelliğe sahip. Sırf bu yüzden Android Uygulamalarıyla bir stil ve masaüstü benzeri bir moda sahip olmanız gerekiyorsa 650 dolar gibi bir rakamı gözden rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

https://www.teknotalk.com/galaxy-tab-s4-uretkenlige-odakli-ilk-android-tablet-ozellikleri-neler-64927/