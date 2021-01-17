Galatasaray ve Beşiktaş, derbi için yola çıktı
17.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:27
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşikta, Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşikta, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da derbinin oynanacağı Vodafone Park'a hareket etti.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 19.00'da konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde iki takım da tesislerinden ayrılarak maçın oynanacağı stada doğru hareket etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER