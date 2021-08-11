Galatasaray İskoçya'da tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'a konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile Avrupa kupalarında 292. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray yarın TSİ 21.00'de McDiarmid Park'ta İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İki takım ikinci kez rakip olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Turu geçen ekip play-off'larda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Elenen takım yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

Avrupa kupalarında 292. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 291 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 76 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde ise 439 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 85. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 84 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 113 gol atarken, kalesinde ise 127 gole engel olamadı.

Muslera cezalı

St. Johnstone ile oynanan ilk karşılaşmada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera rövanş mücadelesinde takımının yanında olamayacak. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede kalecilerden İsmail Çipe, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz yer alıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Muslera'nın yokluğunda İsmail'e görev vermesi bekleniyor.

Falcao kadroda yok

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Ozornwafor yer almadı. Cicaldau bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak. Açıklanan kamp kadrosunda Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao da yer almadı.

St. Johnstone hakkında bilgiler

Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

Andris Treimanis yönetecek

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadelede Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı