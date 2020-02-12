Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

12.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:53

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Gamze, Newcombe, ErgülGALATASARAY HDI SİGORTA : Güldeniz, Aslı, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay, Gizem (L), Cansu, Melike, Elifsu, Beren, ÇağlaSETLER: 3-2 (25-20, 25-13, 21-25, 21-25, 15-12)SÜRE: 124 dakika (27, 22, 28, 27, 20)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı.Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin birinci setinde rakibine, iyi bir defans ve dengeli bir hücum dağılımıyla karşılık veren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 kazandı. Bu sette 6 sayı elde eden Natalia Pereira'nın hücumları dikkat çekti.Mücadelenin ikinci setinde, milli smaçör Hande Baladın'ın katkılarıyla hızlıca farkı açmayı başaran turuncu beyazlılar, seti 25-13 kazandı. Bu sette Beyza Arıcı, 4 blok sayısı elde etti.

Tijana Boskovic'in art arda elde ettiği 3 smaç servis sayısıyla turuncu beyazlılar geride başladığı sette kontrolü yeniden ele geçirse de, ev sahibi ekip geri dönerek seti 25-21 kazandı. Dördüncü seti 25-21 kazanan konuk ekip, maçı beşinci sete taşıdı. Son sette saha değişimine 8-3 geride girse de, seti çevirmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA, maçı 3-2 kazandı. Derbinin en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu beyazlılar toplamda 13 blok sayısı elde etti.

Kaynak: DHA