Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi.

15.09.2019 21:30
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi.

Ligde yapılan maçların ardından Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yapan iki takım Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor attıkları gol ve averaj bakımından eşit olduğu için ilk sırayı paylaştı.

Beyaz Grup'ta ise 3 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu korudu.

Puan durumu

Kırmızı Grup

Tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR3 3 0 0 6 0 6 9
2. TUZLASPOR3 3 0 0 6 0 6 9
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR3 2 1 0 6 2 4 7
4. ERGENE VELİMEŞESPOR3 2 0 1 6 5 1 6
5. ANKARA DEMİRSPOR3 2 0 1 5 4 1 6
6. SİVAS BELEDİYESPOR3 1 2 0 7 2 5 5
7. BANDIRMASPOR3 1 2 0 6 5 1 5
8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR3 1 2 0 3 2 1 5
9. UŞAKSPOR3 1 1 1 4 4 0 4
10. KAHRAMANMARAŞSPOR3 1 1 1 2 2 0 4
11. EYÜPSPOR3 1 1 1 5 6 -1 4
12. BİREVİM ELAZIĞSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3
13. BAYBURT ÖZEL İDARE3 1 0 2 3 7 -4 3
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR3 0 2 1 3 4 -1 2
15. SAKARYASPOR3 0 1 2 4 6 -2 1
16. NİĞDE ANADOLU3 0 1 2 3 5 -2 1
17. KASTAMONUSPOR 19663 0 0 3 1 5 -4 0
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR3 0 0 3 1 10 -9 0

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta 3. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3 3 0 0 13 4 9 9
2. AFJET AFYONSPOR3 2 1 0 10 3 7 7
3. YILPORT SAMSUNSPOR3 2 1 0 6 2 4 7
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ3 2 0 1 7 3 4 6
5. TARSUS İDMAN YURDU3 2 0 1 5 3 2 6
6. YENİ ÇORUMSPOR3 2 0 1 3 2 1 6
7. BAŞKENT AKADEMİ3 1 2 0 4 2 2 5
8. İNEGÖLSPOR3 1 1 1 3 3 0 4
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3 1 1 1 2 2 0 4
10. HEKİMOĞLU TRABZON3 1 1 1 8 9 -1 4
11. SARIYER3 1 1 1 1 2 -1 4
12. PENDİKSPOR3 1 0 2 3 4 -1 3
13. 1922 KONYASPOR3 1 0 2 3 5 -2 3
14. GÜMÜŞHANESPOR3 1 0 2 2 4 -2 3
15. KIRKLARELİSPOR3 0 2 1 3 7 -4 2
16. AMED SPORTİF FAALİYETLER3 0 1 2 1 3 -2 1
17. HACETTEPE3 0 1 2 2 10 -8 1
18. ŞANLIURFASPOR3 0 0 3 0 8 -8 -6

Not: Şanlıurfaspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.