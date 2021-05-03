Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, ValenciaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan...
Stat: Ülker
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Novikovas, Obertan, Cenk Ahmet Kılıç, Ozan Karakullukçu
Goller: Dk. 6 Sosa (Penaltıdan), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 5 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın ilk dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda Szumski son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Atağın devamında Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı.
Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür