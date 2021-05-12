Filistin'e destek protestoları

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik protestoları İngiltere, Endonezya, ABD, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra pek çok ülkede protesto edildi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik protestoları İngiltere, Endonezya, ABD, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra pek çok ülkede protesto edildi.

İsrail, Filistinlilere yönelik şiddetini arttırıyor. Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları devam ederken dünyanın farklı noktalarında da İsrail karşıtı eylemler gerçekleştiriliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya karşı amaçlı Başbakanlık ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Londra'nın dört bir yanında yüzlerce kişinin katıldığı protestoda, göstericiler ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Protestoya İngiltere'de yaşayan bazı Yahudilerin ise dini kıyafetleri ile katılması dikkat çekti.

ENDONEZYA'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Endonezya'da Filistin karşıtı eylemlere katılanlar ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. İsrail karşıtı sloganlar atan Endonezyalılar, İsrail'in saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu. İsrail karşıtı bir başka protesto da ABD'de düzenlendi. New York'ta bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek verdi.

Lübnan'da ise başkent Beyrut'ta düzenlenen gösterilere katılanlar Filistinlilerin yaşadığı Chatila kampına yürüdü.

Ürdünlüler ise başkent Amman'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. İsrail karşıtı sloganlar atan Ürdünlüler, Filistin halkının yanında olduğu mesajını verdi.

NELER OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şey Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etti. İsrail güçlerinin, ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile tansiyon arttı. İsrail güçlerinin saldırılarında 304 Filistinli yaralandı.

FANATİK YAHUDİLERDEN TEPKİ ÇEKEN DANS

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs'te artarak devam ederken, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı ifade edilmişti. Mescid-i Aksa'nın avlusundan dumanlar yükselirken Bahçedeki yangını uzaktan gören Filistinliler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, Fanatik Yahudilerin ise o anlarda dans ettiği ortaya çıktı. İsrail'in Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümünü kutlamak üzere Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) önünde bir araya gelen Fanatik Yahudilerin, yangını görüp sevinerek şarkı söylediği ve dans etmeye başladığı kameraya yansıdı. Yahudiler ayrıca, Filistin'e intikam sloganları da attı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı