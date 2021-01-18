Filistin Devlet Başkanı'nın Danışmanından Yunanistan Başpiskoposu'nun Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması
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Filistin Devlet Başkanı'nın Danışmanından Yunanistan Başpiskoposu'nun Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması

18.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:27
Filistin Devlet Başkanı'nın Danışmanından Yunanistan Başpiskoposu'nun Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Mahmud el-Habbaş, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlara hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Mahmud el-Habbaş, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlara hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Habbaş yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu'nun açıklamalarını, "Basmakalıp sözler ve iftiralar" şeklinde değerlendirdi.

Yunan yetkililerden, Rum Ortadoks Kilisesi'nden, Vatikan'dan ve Filistin'deki tüm kiliselerden bu kötü açıklamaları kınamalarını talep eden Habbaş, bu açıklamaların Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki insani ilişkilere zarar verdiğini kaydetti.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programda, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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