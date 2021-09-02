FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in "cinsel istismar" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi
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FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in "cinsel istismar" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi

FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçundan tutuklanan Selahaddin Gülen'in, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçundan tutuklanan Selahaddin Gülen'in, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Sincan 2 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, sanık Gülen'in Erzurum Barosu tarafından atanan avukat da hazır bulundu.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen diğer sanık Ammar Gülen ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Selahaddin Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve Ammar Gülen hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesini talep etti.

Sanık Gülen, özel avukat tuttuktan sonra esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selahaddin Gülen hakkında haftada bir gün imza atmak karşılığında yurt dışı çıkış yasağı koyarak "cinsel istismar" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca Gülen'in diğer yeğeni sanık Ammar Gülen hakkında ise yakalama kararının infazının da beklenmesini kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2007'de 15 yaşındaki S.K'nin farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sanıklar arasında mağdurun annesinin de bulunması üzerine S.K'nin ikamet ettiği adresten alınarak Nenehatun Kız Yuvası'na yerleştirildiği bildirilen iddianamede, mağdurun, yuvadaki görevlilere aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah ve oğlu Ammar Gülen'in de olduğu kişilerce cinsel istismara uğradığını söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın ise ayrı bir davada sürdüğü aktarıldı.

Aralarında Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Ammar ve Selahaddin Gülen'in dosyası firari oldukları gerekçesiyle ayrılmıştı.

İddianamede sanıklar Ammar ve Selahaddin Gülen'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara'da "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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