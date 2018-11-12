Alanyaspor Maçında Sakatlanan Şener Özbayraklı, En Az 10 Gün Sahalardan Uzak Kalacak
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'nın en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Tetkikler sonucunda Şener'in adalesinde yırtık olduğu ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sağlık heyeti, Şener Özbayraklı'yı Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun tedavi uyguluyor, ancak Şener'in Trabzonspor maçında oynaması zor gözüküyor.
Kaynak: Skorer
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