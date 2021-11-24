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Fenerbahçe Opet yarın Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet yarın Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Santi ve Yunan hakem Michail Koutsoulas yönetecek.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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