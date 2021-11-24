Fenerbahçe Opet yarın Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Ak Bars Kazan'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Santi ve Yunan hakem Michail Koutsoulas yönetecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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