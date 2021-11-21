Fenerbahçe kafilesine Samandıra'da coşkulu karşılama

Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımı coşkulu şekilde karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, derbi maçta konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar; meşaleler yakıp, yaptıkları tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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