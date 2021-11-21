Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden notlar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre derbide kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Max Meyer, Nazım Sangare ve Attila Szalai'yi yedek soyundurdu.

53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ilk 11'de Filip Novak, Jose Sosa ve Mesut Özil'i oynattı.

Pereira, Galatasaray derbisinde kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak'tan oluşturdu. Ortada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Pereira, forvet arkasında ise İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i değerlendirdi. Pereira, gol yollarında ise Mergim Berisha'yı oynattı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare ve Attila Szalai ise yedek bekledi.

Derbide sistem değişti

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya sürdü.

Sezon başından beri savunmada 3'lü tercihinde bulunan Pereira, bu konuda olumsuz eleştiriler almıştı.

Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonunu tercih etti.

Szalai sürprizi

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, savunma hattında önemli bir sürprize imza attı.

Sarı-lacivertlilerde performansıyla göz dolduran Macar stoper Szalai, Galatasaray derbisine yedekler arasında başladı.

Portekizli çalıştırıcı, 3'lü savunmasında Szalai'nin yerine Filip Novak'a şans verdi.

Sosa 11'de

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e karşı 11'de oynayan ve performansıyla göz dolduran Sosa, Yukatel Kayserispor karşısında ise yedek soyunmuştu.

Portekizli teknik adam, Arjantinli futbolcuyu derbide ilk 11'de oynattı.

Derbide 6 yeni isim

Fenerbahçe'de 6 isim, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.

Yönetim tam kadro derbide

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, tam kadro derbiyi yerinde takip etti.

Sarı-lacivertli yöneticileri, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile yönetici Selim Sefada kapıda karşıladı.

İki kulübün yöneticileri, Galatasaray locasında maç öncesi sohbet gerçekleştirip yemek yerken, karşılaşmayı da beraber izledi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bıraktı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet