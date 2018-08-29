Fas'ta 17 Yaşındaki Kız Çocuğuna 2 Ay Boyunca Cinsel İstismarda Bulunan 12 Şüpheli Gözlatında

Fas'ın Beni Mellal kentinde Haziran ayında kaçırılan Khadija adlı 17 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlanan 12 şüpheli gözaltına alındı.

''HAYATIMI MAHVETTİLER''

Haziran ayında kaçırılan Khadija adlı 17 yaşındaki çocuk, geçen hafta televizyona çıkıp başından geçenleri anlatmış, vücudundaki yara izleri, sigara yanıkları ve dövmeleri göstererek "Hayatımı mahvettiler. Onları asla affetmeyeceğim" demişti. Olay ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.

''İŞKENCE ETTİLER''

Khadija televizyon programında "Birkaç kez kaçmaya çalıştım. Ama beni yakalayıp dövdüler. İşkence ettiler. Aç ve susuz bıraktılar. Banyo yapmama bile izin vermediler" dedi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. AFP ajansı, gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 ile 27 arasında değiştiğini duyurdu. Zanlılar hakkında, tecavüz, işkence, adam kaçırma, ölümle tehdit ve çete oluşturmak suçlarından dava açılabileceği belirtiliyor.