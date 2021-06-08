Esra Erol kaçta? Esra Erol hangi kanalda?

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol kaçta? Esra Erol hangi kanalda? Esra Erol canlı izle! Esra Erol Ayten Korkmaz! Esra Erol termos olayı!

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol kaçta? Esra Erol hangi kanalda? Esra Erol canlı izle! Esra Erol Ayten Korkmaz! Esra Erol termos olayı!

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL PROGRAMI

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.