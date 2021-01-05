Eşkiya yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Eşkiya ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Eşkiya yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. EDHO son bölümde ihaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozdu. Peki, 5 Ocak Eşkiya ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla takip edilen son bölümün ekrana gelmesinin ardından gözler fragmana çevrildi. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. 5 Ocak Atv yayın akışına göre; Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin heyecanla beklenen bölümünün gelecek hafta sevenleriyle buluşacağı bildirildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün yok mu? 5 Ocak EDHO yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin en son 178. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı.

EŞKİYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizilerin gelecek hafta ekranlara yeni bölümleriyle geri dönmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmuyor.

178. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

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