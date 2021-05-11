Eskişehir'de motosikletle alkol satışı yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de motosikletle alkol satışı yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de motosikletle alkol satışı yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kullandığı motosikletle alkol satışı yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kullandığı motosikletle alkol satışı yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Özlüsöz Sokak'ta motosikletli bir kişinin kısıtlama kurallarına uymayıp alkol sattığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu şüpheli Muhammet K'nin kullandığı motosiklet, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda alkol ele geçirildi.

Şüpheli Muhammet K'ye ilgili kanun maddeleri gereğince 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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