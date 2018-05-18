Eskişehir'de Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Eskişehir'deki konut satışları geçen ay 2017 Nisan ayına göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında, 2017 Nisan ayına göre yüzde 10,9 oranında azalarak bin 764 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2018 Nisan ayında konutların 787 adedi ilk defa, 977 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı yapılan bin 764 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 oranında azalarak 496 adet, diğer satışlar ise yüzde 1 oranında artarak bin 268 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 496 konutun 212 adedi ilk satış, 284 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye'de 2018 Nisan ayında 103 087 konut satıldı

Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 087 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile de İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu. - ESKİŞEHİR