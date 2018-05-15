Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Canlı Yayında Alex Videosu İzleyip Ağladı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Twitch canlı yayınında bir takipçisinin Alex de Souza'nın veda görüntülerini paylaşmasının ardından duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Serhat Akın, canlı yayında bir takipçisinin Alex De Souza'nın veda görüntülerini yayınlamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.
Brezilyalı futbolcunun kulüpten gönderilişiyle ilgili sert açıklamalar yapan Serhat Akın, "Bu şekilde kim yolladıysa onu sevmiyorum. Kimseden de korkum yok" ifadelerini kullandı.
İşte Serhat Akın'dan Alex açıklamaları;
"Çocukluğum Fenerbahçe ile geçti. Ben Fenerbahçe'de doğdum, Fenerbahçe'de öleceğim. Tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Abuk sabuk şeyler Türkiye'de gündem oluyor, demek ki sesimiz bir yerlere gidiyor. Benim korkum Allah'tandır sadece."
"ALEX'İ BU ŞEKİLDE KİM YOLLADIYSA ONU SEVMİYORUM"
"Alex'in bu şekilde yollanmasına kim yol açtıysa, kim sebep olduysa ben onu sevmiyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum bunu. Nasıl 5-6 yaşında Fenerbahçe formasıyla dolaşırken, aynı o duygularla söylüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir büyük değeri, bu şekilde yollamak bize yakışmadı. Kimseden de korkum yok. Bu adamı omuzların üstünde yollamamız lazımdı. Moralim çok bozuk, çok sinirliyim."
"İNŞALLAH BAŞKAN ALİ KOÇ OLUR"
"Alex çok büyük bir değerdir. En kısa zamanda inşallah Başkan Ali Koç olur. Alex konusunda söylediklerimden Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman falan kimseden korkmuyorum. Bu programdan bir şey alınacaksa bu alınsın."
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halamı 6-0 bız 7-0 ları demıyoruz kaıleye bıle almıyoruz hatta 1989 paf takımla maca cıkıp fenerı sanırım3-2 yendıgımızı soylemıyoruz hatta bırdaha olmayacak 1 kere olacaktı oda yıne ılklerın takımı galatasaray yaptı kendı taraftarınız ve kendı stadınıuzda şampıyoınluk kupasını kaldırdık bır daha oolmaz bız bunları unuttuk yenı basarılara oadaklandık sızde elınızdekı emzıkle oynayın durun. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yıllarca ortalarda olmayan sıradan topçu serhat bi anda yok survivor,yok hadise meselesi,yok alex meselesi..amacın ne kolpa serhat..onu geçtim bunu bu kadar gündeme taşımak niye..evinde alman kültüryle yaşa parayı türkiyede ara..git almanyadaki evine serhat efendi..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KÖPEKLER İSTEDİ DİYE ATLAR ÖLMEZ. ŞAMPİYON GALATASARAYCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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c.tesi akşamının provasını yapıyor herhalCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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he 6:0 . siz onunla avunun ... baskan aziz devam etsin biz sampiyonlugumuza devam edelim :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır