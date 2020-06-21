Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı
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Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir (38), restoran işletmecisi eşi M.A.D.'nin kendilerini terk etmesi üzerine 1'i 7 yaşında otizmli olmak üzere 3 çocuğuyla bir başına kaldı.

Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı
21.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:20

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir (38), restoran işletmecisi eşi M.A.D.'nin kendilerini terk etmesi üzerine 1'i 7 yaşında otizmli olmak üzere 3 çocuğuyla bir başına kaldı. Eşinin başka kadınların cazibesine kapıldığını ve patronluk havasına girince kendisini beğenmediğini söyleyen Demir, "Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi. Kirayı ödeyemediği için ev sahibinin çıkarmak istediği Demir, kendisine yardım edilmesini istedi.

Aydın'ın Ortaklar ilçesinde 2003 yılında, Meryem Demir ile halasının oğlu M.A.D. birbirlerini severek, evlendi. Evliliklerinden şimdi biri 16 yaşında lise öğrencisi, diğeri 13 yaşında ortaokul öğrencisi kız çocukları olan çiftin 7 yıl önce de Yunus Emre adını verdikleri erkek çocukları oldu. Çift, Yunus Emre büyümeye başladığı zaman otizmli olduğunu fark etti. Bu sırada M.A.D., daha fazla para kazanabilmek amacıyla eşinin altınlarını da alarak, 3 sene önce Manavgat'ın Side Mahallesi'ne gelip, restoran açtı. M.A.D., geçen yıl Temmuz ayında eşi Meryem Demir ve 3 çocuğunu da Manavgat'a getirdi.

OĞLU OKULA YA DA KREŞE GİDERSE İŞ BULUP ÇALIŞACAKBir süre sonra M.A.D. ve Meryem Demir arasında sorunlar yaşanmaya başladı. M.A.D., evi terk ederek, eşine boşanma davası açtı. Eşinin evi terk etmesinin ardından birkaç aydır kirasını ödeyemeyen Demir'e, ev sahibi evi de boşaltmasını söyledi. Şubat ayından bu yana oğlu Yunus Emre için Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından 1460 lira aylık bakım parası verilen Meryem Demir'e Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca da bir defa 300 liralık yardım yapıldı. Demir, kızlarından birinin bu sene lise 3'te, diğerinin de ortaokulda okuduğunu belirterek, oğlunun da eğitim alması gerektiğini söyledi. Yunus Emre'nin okula ya da kreşe gitmesi durumunda kendisinin iş bulup çalışabileceğini anlatan Demir, hem oğlu için hem de geçinebilmeleri için yardım istedi.'GÜZEL KADINLAR VARKEN NİYE SİZLE UĞRAŞAYIM' DEMİŞ17 sene önce evlendiklerini anlatan Meryem Demir, "Biz severek evlendik. Manavgat Side'de restoran açtı. Bizi buraya getirdi. Bir süre baktı, dedi ki 'Benim düzenim bozuldu. Ben otizmli hasta bir çocukla uğraşamam. Etrafımda bu kadar güzel kadınlar varken, ben niye sizle uğraşayım' dedi. Gerçi ben uğraşıyordum, çocuğumla. Aslında fazla da bir şey istemedik ondan, sadece çocuğumun eğitim almasını istedim ama kabul etmedi. Eşim, Manavgat'a gelip iş yerini açarken, benim 30 bin liralık altınımı da aldı. Bana, 'Sizi yanıma alacağım, Yunus Emre'nin tedavisini de yaptıracağım' dedi. Ama ne yazık ki buranın, Antalya'nın, Manavgat'ın, Side'nin kadınlarının cazibesine kapıldı. Biraz da patronluk havalarına girince beni beğenmediğini söyledi. Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi.Eşi M.A.D.'nin kendisine boşanma davası açtığını söyleyen Meryem Demir, davanın devam ettiğini anlattı.'İNSANLAR BİZE ACIYOR'

Çevrede bulunan komşularının ve diğer kişilerin kendilerine acıdığını dile getiren Meryem Demir, "Çevremizde bulunan insanlar bize erzak getiriyor. Ramazan ayında fitrelerini bize verdiler. Bu şekilde iyi kötü geçinmeye çalışıyorum. Ama nereye kadar? Şu anda aylık 900 lira olan kiramı ödeyemiyorum, ev sahibi beni çıkaracağını söyledi. Oğlum otizmli. Bir kreşe gitse veya eğitim görse bence düzelir. Ama ona da gücüm yok. Kreşler de paralı. Kızların da okul masraflarını karşılayamıyorum. Servis parası oluyor, hiçbirini karşılayamıyorum. Eşim bizi buraya getirdiği zaman tuttuğu daire eşyalıydı. Şimdi ev sahibi beni çıkaracak, bir ev lazım. Eşyamız yok, eşya lazım. Oğlumun bir kreşe gitmesi lazım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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