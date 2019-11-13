Erdoğan-Trump görüşmesi (3)

Erdoğan-Trump görüşmesi (3)

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

13.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:57
Erdoğan-Trump görüşmesi (3)

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı tarafından 'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erdoğan-Trump görüşmesi (3)
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