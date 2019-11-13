Erdoğan-Trump görüşmesi (3)

13.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:57

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA