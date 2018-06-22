Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması: Çalışma Yaptırıyorum, 24 Hazirandan Sonra Karar Vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışma yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, "Ben Bay Muharrem, Bay Kemal gibi palavra atamam." dedi.

"GENELKURMAY BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİM"

Uzun zamandır gündemde olan bedelli askerlik ile ilgili Üsküdar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile konuşup karar vereceğim" dedi.

"ONLARLA BERABER OTURUP KONUŞACAĞIM VE NİHAİ KARARIMIZI DA VERECEĞİZ"

Erdoğan "Ben Bay Kemal gibi, Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanı'mı çağıracağım, Milli Savunma Bakanı'mı çağıracağım. Onlarla beraber oturup konuşacağım ve nihai kararımızı da vereceğiz" açıklamasında bulundu.