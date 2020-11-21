Erdoğan: "(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30...
21.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:18
Erdoğan: "(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık.
Erdoğan: " (Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu