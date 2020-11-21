Erdoğan: "(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30...
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Erdoğan: "(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30...

21.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:18
Erdoğan:

Erdoğan: "(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık.

Erdoğan: " (Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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