Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
05.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:14
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
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---------------Cami önündeki polisler-Cami önündeki Türk bayraklı insanları-Binali yıldırımın görüntüsü-Erdoğan ve eşinin Cami'ye girmesi-Detaylar
Kaynak: DHA