Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu

Enerjisa Enerji, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara benimsetmek amacıyla geliştirilen mobil oyununu kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, on yıl önce "Enerjimi Koruyorum" sosyal projesi kapsamında geliştirilen oyunun, ara yüzü yenilendi, oyun haritası ve içeriği zenginleştirilip, detaylandırılarak mobil cihazlar için uygun hale getirildi.

Günde bir saat ile sınırlandırılarak yenilenen mobil oyunda, çocuklar enerji verimliliği ve tasarrufunu eğlenceli bir şekilde öğrenebiliyor. Ayrıca, çocuklar kendi özel karakterlerini oluşturarak bu karakter aracılığıyla itfaiye, kurum, konut, pazar yeri ve market gibi tüm kent öğelerini bir araya getirerek şehir kurabiliyor. Kurdukları şehrin enerji kaynaklarını da kendileri yönetebiliyorlar.

Bir saatin sonunda otomatik olarak kapanan oyunda, çocukların genel kültürlerinin gelişmesi için soru-cevap ve farklı bölümler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar, enerji verimliliğinin bugün en ucuz enerji kaynağı olarak kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Bu kavram ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadelede ve sürdürülebilir toplumlar ve şehirler yaratmak konusunda kritik bir öneme sahip. Bireysel olarak hepimizin davranışlarımızı değiştirmemiz ve enerji verimliliğine yönelik iyi alışkanlıklara sahip olmamız gerekiyor. Tam bu noktada Enerjisa Enerji olarak sorumluluk alıyor ve geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık yaratacak çalışmalara değer veriyoruz. Bu doğrultuda, enerji tasarrufu farkındalığı yaratmak adına 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokol imzalayarak Enerjimi Koruyorum isimli sosyal sorumluluk projesi ile 10 yılda 250 binden fazla çocuğumuzla tiyatro oyunlarımız ve enerji verimliliği eğitimlerimiz ile bir araya geldik. Enerjisa Enerji olarak takip ettiğimiz global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda 'oyunlaştırma'nın da gücüne inanarak 'Enerjimi Koruyorum' mobil oyununu yeniledik. Amacımız oyundaki faydaların gerçek hayata taşınmasını sağlamak. Dijitalleşen dünya ve yeni neslin beklentilerini de gözeterek ülkemiz ve dünyamız için hayati önem taşıyan verimli kaynak kullanımına dikkat çekmeye ve bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci sınırlı

Öte yandan Türkiye çapında yaklaşık 1000 çocuğun enerji tasarrufu farkındalığını ve davranışsal duyarlılıklarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma, 7-13 yaş arası çocukların yüzde 51'inin enerji tasarrufu hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu.

Bu oran iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında ise yüzde 74'e çıkıyor. Tasarruf farkındalığı yüzde 52 ile en yüksek 13 yaş çocuklar olurken 7 yaş çocuklarda ise yüzde 36 ile en düşük olduğu görülüyor.

Araştırmaya göre, iklim değişimi konusu 10 yaş üstü çocuklar, Enerji Tasarrufu ve Küresel Isınma konuları ise 11 yaş üstü çocuklar, daha küçük yaş gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha yüksek oranda farkındalığa sahip. 7-13 yaş arası çocukların neredeyse tamamı, farklı duyarlılık seviyelerinde olsalar da muslukları ve elektrikleri kullanım dışında kapalı tutmaya özen gösteriyor.

Ödülleri topluyor

Enerjisa'nın "Enerjimi Koruyorum" projesi, 2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde Gümüş ödül kazandı.

Proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde ise "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinin de sahibi oldu.

Aynı yıl, "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards'da, "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü" ve yine aynı yıl "Altın Pusula" ödüllerine layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay