Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda hareketlilik

04.03.2020 07:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:38

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarsında bulunuldu.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletin Lumajang bölgesinde Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve duman kraterden 3 bin metre yüksekliğe ulaştı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yetkililer, halka, yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Bu arada Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'nda da dün sabah patlama meydana gelmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA