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Erzincan'da Ev Sahipleri ve Kiracılar Arasında Kira Anlaşmazlıkları Artıyor

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Erzincan'da son 1 hafta içerisinde hukuk bürolarına yapılan başvuru sıralamasında zirveye ev sahipleri ve kiracılar oturdu. Yüzde 25'lik kira sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte birbirleriyle karşı karşıya gelen ev sahipleri ve kiracılar soluğu mahkemelerde almaya başladı. Erzincan'da bir hukuk bürosundan edinilen bilgiye göre, şehirdeki avukatların büyük bir bölümü şu sıralar kira ve tahliye davalarıyla ilgileniyor. İkinci sırada ise boşanma davaları yer alıyor.

Erzincan'da son 1 hafta içerisinde hukuk bürolarına yapılan başvuru sıralamasında zirveye ev sahipleri ve kiracılar oturdu.

Yüzde 25'lik kira sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte birbirleriyle karşı karşıya gelen ev sahipleri ve kiracılar soluğu mahkemelerde almaya başladı. Ev sahipleri, yüzde 25'lik fiyat artışı sınırı sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını savunurken kiracılar ise artışların fahiş oranda uygulanmasından yakınıyor.

Erzincan'da bir hukuk bürosundan edinilen bilgiye göre, şehirdeki avukatların büyük bir bölümü şu sıralar kira ve tahliye davalarıyla ilgileniyor. İkinci sırada ise boşanma davaları yer alıyor.

Bir avukat, kira davalarında arabuluculuğunda çözüm olmadığını kaydederek mahkemelerde oluşan yoğunluk nedeniyle davaların ileri tarihlere ertelendiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Mahkeme Hukuk Emlak Yerel Güncel Haberler

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