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TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan vatandaşların taksitlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını duyurdu. Bu indirim, TOKİ konut sahiplerinin mali yükünü hafifletecek ve daha fazla vatandaşın konut sahibi olmasını teşvik edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan vatandaşların taksitlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı. Peki, TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

TOKİ TAKSİTLERİNE İNDİRİM Mİ YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan vatandaşların taksitlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

TOKİ taksitlerine %50 indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

TOKİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ taksitlerine %50 indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?Murat Kurum

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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