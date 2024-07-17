Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Haziran ayında 160 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılı Haziran ayında 79 bin 313 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 117'si ikinci el satış olmak üzere 160 konut satıldı.

Bu yılki satışların 11'inin ipotekli satış olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, Zonguldak'ta 361, Bartın da ise 186 konutun satıldığı belirtildi. - KARABÜK