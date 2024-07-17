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Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği!

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Haziran ayında konut satışlarındaki değişim merak konusu oldu. Haziran ayına ait konut satış istatistikleri incelendi ve sonuçlar açıklandı. Bu veriler, konut sektöründeki hareketliliği ve piyasanın genel durumunu gözler önüne seriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

KONUT SATIŞLARI HAZİRAN AYINDA DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği!

2. EL KONUT SATIŞLARI ARTTI MI?

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalışla 371 bin 750 olarak gerçekleşti.

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği!

YABACILARA KONUT SATIŞI ARTTI MI?

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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