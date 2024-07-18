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Nevşehir'de Emlakçı Dolandırıcılığı: 57 Kişi Mağdur, 90 Milyon TL Haksız Kazanç

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Nevşehir'de bir emlakçının yapım aşamasındaki daireleri satıp teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Tutuklanan emlakçıya dolandırılan vatandaşlar tepki gösterdi.

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye sattığı ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek yaklaşık 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ev alma vaadiyle dolandırılan vatandaşlar ise, Nevşehir Adliyesi önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firmasından satın altıkları evlerin teslim edilmeyerek dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri yaklaşık 57 kişiye satarak 90 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüpheliyi şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden emlakçı A.K.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev alma vaadiyle dolandırılan vatandaşlar ise, Nevşehir Adliyesi önünde toplanarak açıklama yaptı.

Ultra lüks daire vaadi ile oturdukları evin tapusunu devreden mağdurlardan İbrahim Altundal, "Bizim Sulusaray kasabasında müstakil bir evimiz vardı. Bu ev karşılığında Esentepe Mahallesi'nden ultra lüks daire vaat ettiler. Biz de araştırdık, inşaat devam ediyordu. Dairenin noter satışını verince biz de evimizin tapusunu verdik. Evimizi yıktılar. Bize verecekleri evin inşaatı durunca biz de araştırmaya başladık. Daha sonra dolandırıldığımızı anladık. Şu an resmiyette 56-57 kişi var. Ama bu rakamın 90'a yakın olduğunu düşünüyoruz. Daha şikayette bulunmayan ve yurt dışında olan mağdurlar var" dedi.

Avukat Abdulkadir Ünal da yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de emlak dolandırıcılığı vakası ile karşı karşıyayız. Dosya kapsamında şu ana kadar 10 kişinin ifadesi alınmıştır. Tespit edilen 50'ye yakın mağdur var. Mağdur sayısı her geçen gün artmakta. Ne kadar mağdur olduğunu net olarak kimse bilmiyor. Çünkü çok kapsamlı bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Bu işin sonu farklı şehirlere de gidebilir. Bu konuda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yürütmektedir. Türk adaletine olan inancımız tamdır. Mağdur vatandaşların hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Dolandırıcılık Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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