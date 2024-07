Kütahya'da Gayrimenkul Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da polisi, gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kütahya'da dairelerin projelerini gösterip şahıslara katları satarak paralarını aldığı, ancak bu inşaat alanlarında sadece temel atarak veya zemin katı yaparak bıraktıkları inşaatı ilerletmeyerek, gayrimenkul dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, işlettikleri E.İ. isimli firmanın gayrimenkul satış işleri yaptığı, dairelerin projelerini göstererek şahıslara katları satarak paralarını aldığı ancak bu inşaat alanlarında sadece temel atarak veya zemin katı yaparak bıraktıkları, inşaatı ilerletmedikleri bilgilerine ulaşıldı. Polis, 39 suç kaydı bulunan M.E. (32), 19 suç kaydı bulunan H.E. (35), 35 suç kaydı bulunan M.E. (48), 47 suç kaydı bulunan M.Ö. (24), 4 suç kaydı bulunan M.Ö.Y. (36), 3 suç kaydı bulunan E.İ.K. (24) ve Ö.V.Ç. (42) isimli 7 şahsın nitelikli dolandırıcılık çerçevesinde soruşturmanın başından itibaren toplam 38 müşteki ve 5 bilgi sahibi şahıs tespit eti. Şüpheli şahıslara yönelik olarak 6 ikamet, 4 iş yeri ve 3 araçta yapılan aramalarda, 154 milyonluk işlem hacmi, 45 adet ev satış sözleşmesi, 7 adet dekont, 2 adet tabanca, 44 adet fişek, 14 adet tapu, 2 adet not defteri, 1 adet çelik kasa, şüphelilere ait dijital materyaller, Bursa'da 1 arsa, Yalova'da 1 mesken ve 1 adet araca el konularak şahıslar gözaltına alındı. - KÜTAHYA