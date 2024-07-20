Karaman'da 176 Sikke ve Tarihi Eser Niteliği Bulunan El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Karaman'da bir evde 176 sikke ve tarihi eser niteliği bulunan el yazması kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser saklandığı bilgisi edinilen B.T'nin kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 176 sikke, tarihi eser niteliği bulunan el yazması kitap, tabanca, 99 fişek ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.T, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.